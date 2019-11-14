Aslı Enver bu kez tüm dikkatleri dünyaya çevirdi

Aslı Enver yüzü olduğu markanın sürdürülebilir çevre bilincine katkı sunan yeni koleksiyonu, “Hayat Güzeldir” için kamera karşısına geçti.

14 Kasım 2019, Perşembe 15:22 Son Güncelleme:
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Aslı Enver bu kez tüm dikkatleri dünyaya çevirdi

Dünyanın akışını tersine çevirmenin mümkün olduğunu vurgulayan reklam filminde rol alan Aslı Enver, “Hayat Güzeldir koleksiyonuyla sürdürülebilir çevre bilincine katkı sağlıyor. Su tasarrufu sağlayan plastik atıklar ve geri dönüşümlü kumaştan üretilen koleksiyon doğanın korunmasına yardımcı oluyor” dedi.

Hayranlarının desteğini aldı

Aslı Enver, tek bir kumaş parçasını, bir plastik şişeyi ve bir damla suyu yeniden kullanmak bile kötü giden her şeyi tersine çevirebilir anlayışıyla oluşturulan koleksiyonu destekledi. Aslı Enver, bu reklam filmindeki duyarlılığıyla hayranlarının takdirini kazandı.

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