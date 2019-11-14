Aslı Enver bu kez tüm dikkatleri dünyaya çevirdi
Aslı Enver yüzü olduğu markanın sürdürülebilir çevre bilincine katkı sunan yeni koleksiyonu, “Hayat Güzeldir” için kamera karşısına geçti.
Dünyanın akışını tersine çevirmenin mümkün olduğunu vurgulayan reklam filminde rol alan Aslı Enver, “Hayat Güzeldir koleksiyonuyla sürdürülebilir çevre bilincine katkı sağlıyor. Su tasarrufu sağlayan plastik atıklar ve geri dönüşümlü kumaştan üretilen koleksiyon doğanın korunmasına yardımcı oluyor” dedi.
Hayranlarının desteğini aldı
Aslı Enver, tek bir kumaş parçasını, bir plastik şişeyi ve bir damla suyu yeniden kullanmak bile kötü giden her şeyi tersine çevirebilir anlayışıyla oluşturulan koleksiyonu destekledi. Aslı Enver, bu reklam filmindeki duyarlılığıyla hayranlarının takdirini kazandı.
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