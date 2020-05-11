Aslı Enver: Bu sene de böyle oldu
Corona virüs tedbirleri kapsamında karantinada olan Aslı Enver Instagram hesabından doğum günü paylaşımı yaptı.
11 Mayıs 2020, Pazartesi 01:22 Son Güncelleme:
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36 yaşına giren ünlü oyuncu Aslı Enver doğum gününde paylaştığı fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu. Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim, teşekkür ve bin şükür günümüze:) Not: bu kadar pastayı kim yiyecek”