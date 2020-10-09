Aslı Enver: Hanım hanımcık değilim

İnsanların senin hakkında düşündüğü ama ‘olmayan şey’ nedir?

Hanım hanımcık ve içime kapanık olduğumu düşünüyorlar ama hiç alakası yok. Heyecan yaşamayı severim. Siz beni kendi alanımda görün.

Duygusal bağın olan en saçma şey ne?

Arabam. O kadar çok seviyorum ki onu. Hep bir yerlere gittik geldik. Anılarım var.

Birini etkilemek için yaptığın en aptalca şey?

Abimin ‘Amockachi’li Beşiktaş forması giyip beden dersine girmiştim. Hoşlandığım çocuk Beşiktaşlıydı. İşe yaramıştı. Çocuk ‘Bu ne yapıyor?’ diye bakmıştı.

İçinde bulunduğun bir iş yayınlandığında “Ah ben ne b.k yedim” dedin mi?

Evet bir kere dedim. Ama hangisi olduğunu söyleyemem. Çok uzun da sürmedi. Kimse hatırlamıyor zaten.

‘Uzak duruyorum’

Dinlemekten kendini alamadığın bir şarkı var mı?

‘Doksan altmış doksan vücudum var’ şarkısı. Arabaya binince açıyorum. Hoşuma gidiyor.

Sosyal medyada hakkında yazılanlardan kötü etkilendiklerin var mı?

Aslında herkesin var. O alanı çok acımasız buluyorum. Biraz uzak durmaya çalışıyorum.

Sende okuma bozukluğu, yani disleksi varmış! Komik bir anı yaşadın mı?

Kardeşimi okula yazdırıyorduk. Girdiğimiz odada İstanbul Hatırası yazan bir poster var. Ne alaka dedim. Meğer İstanbul haritasıymış. İlkokulu İngiltere’de okudum. Sınavlarda 45 dakika fazla zaman veriyorlardı. Okul zorluklarla bitti. Pera Güzel Sanatlar’a başladım. Güzel bir yöntem buldum. Birine “Ne yazıyordu orda?” deyip okutturup ezberliyordum. Bunu setlerde hâlâ yapıyorum. Okuyamıyorsun ama ezber yeteneğin gelişiyor.

‘Kavak Yelleri’ndeki Mine mi, ‘İstanbullu Gelin’deki Süreyya mı?

Mine ilk tanındığım işim, duygusal bir bağım var. Ama yakın tarih olduğu için Süreyya.