Aslı Enver ile Murat Boz'dan gelen haber magazin gündemine bomba gibi düştü
Ocak 2016'da aşk yaşamaya başlayan ve evlenmeleri beklenen Aslı Enver ve Murat boz yine ayrıldı
Aslı Enver ile Murat Boz ayrıldı. Ocak 2016'da aşk yaşamaya başlayan çift 3 yıl içinde bir kez ayrılıp barışmıştı.
Evlenecekleri konuşuluyordu
Murat Boz ve Aslı Enver, 2.5 yıllık aşkın ardından Nisan 2018’de ayrılmış ve bir süre sonra yeniden barışıp ilişkilerine kaldığı yerden devam ettiler.
Taki bu güne kadar. Ünlü çiftin bu yıl evleneceği konuşulurken, yine ayrılık haberi geldi.
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