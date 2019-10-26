Aslı Enver ile Murat Boz ayrıldı. Ocak 2016'da aşk yaşamaya başlayan çift 3 yıl içinde bir kez ayrılıp barışmıştı.

Evlenecekleri konuşuluyordu

Murat Boz ve Aslı Enver, 2.5 yıllık aşkın ardından Nisan 2018’de ayrılmış ve bir süre sonra yeniden barışıp ilişkilerine kaldığı yerden devam ettiler.

Taki bu güne kadar. Ünlü çiftin bu yıl evleneceği konuşulurken, yine ayrılık haberi geldi.

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