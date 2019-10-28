Aslı Enver ile Murat Boz’un ayrılık nedeni belli oldu

Aslı Enver ile Murat Boz, 2,5 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz yıl nisan ayında ayrılık kararı almıştı. Aslı Enver, evlenmek şartıyla Murat Boz'la yeniden barışmıştı ancak çiftin birlikteliği yine hüsranla bitti!

'Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk'

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın haberine göre; ayrılığın sebebi Murat Boz'un evliliğe sıcak bakmaması. Ayrıca Murat Boz'un yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" dediği iddia edildi.

Eşyalarını aldırdı

Uzun zamanadır Murat Boz'la aynı evi paylaşan Aslı Enver bütün eşyalarını bir çalışanına aldırdı. Murat Boz'un evine dahi gitmeyen Aslı Enver'in ilişkiyi kafasında bitirdiği öğrenildi.

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