28.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Magazin Aslı Enver kendiyle konuşmaya başladı!

Aslı Enver kendiyle konuşmaya başladı!

Magazin

Aslı Enver kendiyle konuşmaya başladı!

Corona virüs tedbirleri kapsamında alesinin evinde karantinada olan Aslı Enver'den esprili bir paylaşım geldi. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan ve keyfi yerinde olan oyuncunun zor günleri geride bıraktığı görülüyor.

28 Nisan 2020, Salı 22:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aslı Enver, Kerem Tunçeri’yle yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Birbirlerini tanıma aşamasındayken Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa oldu. Çiftin ilişkisi tam olarak başlayamadan bitti. Enver, ayrılık sonrası günlerini ailesiyle birlikte kaldığı evde geçiriyor. 

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videoda Barış Manço'nun "Arkadaşım eşek" şarkısıyla kendiyle konuşup öpüşen oyuncu bu esprili paylaşımıyla güldürdü.

Kendini çizime verdi

Zor günlerden geçen Aslı Enver, şu sıralar kendini çizime verdi. Daha önce kumaş işlerken bir videosunu paylaşan Enver, bu kez kara kalem çalışmasını takipçileriyle paylaştı. Çizimini Instagram’dan paylaşan oyuncuya takipçileri, “Aşkta yüzü gülmedi ama sanatında çok başarılı” yorumlarında bulundu.


İlgili Haberler
Kerem Tunçeri ve Aslı Enver aşkı nasıl başladı, nasıl bitti?


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
28 Nisan 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Bağışıklığı düşürmeden oruç tutmak için nasıl beslenmelisiniz?
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rihanna'nın 5 adımlık doğal yaz makyajı