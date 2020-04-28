Aslı Enver kendiyle konuşmaya başladı!

Aslı Enver, Kerem Tunçeri’yle yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. Birbirlerini tanıma aşamasındayken Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa oldu. Çiftin ilişkisi tam olarak başlayamadan bitti. Enver, ayrılık sonrası günlerini ailesiyle birlikte kaldığı evde geçiriyor.

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videoda Barış Manço'nun "Arkadaşım eşek" şarkısıyla kendiyle konuşup öpüşen oyuncu bu esprili paylaşımıyla güldürdü.

Kendini çizime verdi

Zor günlerden geçen Aslı Enver, şu sıralar kendini çizime verdi. Daha önce kumaş işlerken bir videosunu paylaşan Enver, bu kez kara kalem çalışmasını takipçileriyle paylaştı. Çizimini Instagram’dan paylaşan oyuncuya takipçileri, “Aşkta yüzü gülmedi ama sanatında çok başarılı” yorumlarında bulundu.







