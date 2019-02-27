Aslı Enver Murat Boz'u yalnız bırakmadı
Aslı Enver sevgilisi Murat Boz’u ‘Öldür beni sevgilim’ filminin galasında yalnız bırakmadı
Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrolünü paylaştığı 'Öldür Beni Sevgilim' filmi 1 Mart'ta izleyicilerle buluşacak.
SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI
Filmin özel gösteriminde oyunu Aslı Enver, sevgilisi Murat Boz'u yalnız bırakmadı. Aslı Enver, sade tarzıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Seda Bakan ise kırmızı halıda giydiği beyaz uzun elbise ile herkesi kendine hayran bıraktı.