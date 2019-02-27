Aslı Enver Murat Boz'u yalnız bırakmadı

Aslı Enver sevgilisi Murat Boz’u ‘Öldür beni sevgilim’ filminin galasında yalnız bırakmadı

27 Şubat 2019, Çarşamba 21:53 Son Güncelleme:
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Aslı Enver Murat Boz'u yalnız bırakmadı

Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrolünü paylaştığı 'Öldür Beni Sevgilim' filmi 1 Mart'ta izleyicilerle buluşacak. 

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Filmin özel gösteriminde oyunu Aslı Enver, sevgilisi Murat Boz'u yalnız bırakmadı. Aslı Enver, sade tarzıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Seda Bakan ise kırmızı halıda giydiği beyaz uzun elbise ile herkesi kendine hayran bıraktı.

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