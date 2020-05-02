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Magazin Aslı Enver: Orjinalim, saçlarımda boya bile yok

Aslı Enver: Orjinalim, saçlarımda boya bile yok

Magazin

Aslı Enver: Orjinalim, saçlarımda boya bile yok

Aslı Enver, sosyal medya hesabında hayranlarının sorularını yanıtladı. İşte açıklamaları:

02 Mayıs 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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  • “Saçımda hiç boya yok, orijinal.”
  • “35 yaşımdayım, daha estetik yaptırmadım.”
  • “‘İstanbullu Gelin’de canlandırdığım ‘Süreyya’ bende iz bıraktı. Ama ‘Kayıp’taki ‘Özlem’i de severim.”
  • “Tatlıya ‘Hayır’ diyemem. Çikolata, sütlaç, kazandibi hepsi benim bebeklerim. Ayrım yapamam.”
  • “Artık kalbimin sesi ile değil, mantığımla hareket etmeyi deneyeceğim.
  • Disleksi sorunum var. Çocukken okulda kitap okurken utanırdım. Şimdi çözdüm. Mesela; senaryo çalışırken repliklerin altını çizer ve hemen ezberlerim.”
  • “Rahmetli anneannemin yüzüğünü parmağımdan hiç çıkarmıyorum.”
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