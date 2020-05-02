Aslı Enver: Orjinalim, saçlarımda boya bile yok

“Saçımda hiç boya yok, orijinal.” “35 yaşımdayım, daha estetik yaptırmadım.” “‘İstanbullu Gelin’de canlandırdığım ‘Süreyya’ bende iz bıraktı. Ama ‘Kayıp’taki ‘Özlem’i de severim.” “Tatlıya ‘Hayır’ diyemem. Çikolata, sütlaç, kazandibi hepsi benim bebeklerim. Ayrım yapamam.” “Artık kalbimin sesi ile değil, mantığımla hareket etmeyi deneyeceğim. “Disleksi sorunum var. Çocukken okulda kitap okurken utanırdım. Şimdi çözdüm. Mesela; senaryo çalışırken repliklerin altını çizer ve hemen ezberlerim.” “Rahmetli anneannemin yüzüğünü parmağımdan hiç çıkarmıyorum.” İlgili HaberlerAslı Enver kendiyle konuşmaya başladı!Aslı Enver ailesinin evinde: Kendisini kara kalem çalışmalarına verdiAslı Enver pes mi etti?Kerem Tunçeri ve Aslı Enver aşkı nasıl başladı, nasıl bitti?