Aslı Enver pes mi etti?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 2. Sayfa’nın ortaya çıkardığı Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşkı çok ses getirmişti. Kerem Tunçeri’nin sosyal medya fenomenleri tarafından ifşa olan mesajları sonrası Aslı Enver bir aylık ilişkisini bitirme kararı aldı. Ayrılıkta Enver’in ailesinin “Bu ilişki sana göre değil” sözleri de etkili oldu. Aslı Enver, Kerem Tunçeri kendisine ulaşamasın diye de telefondan numarasını engelledi!

Uzun süre Murat Boz’la aşk yaşayan ünlü oyuncu Aslı Enver, ilişkisine noktayı koymuş ve ikili birbirlerini sosyal medyadan silmişti. Önceki gün Aslı Enver'in basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak çiçeği burnunda çiftin aşkına kara bulutlar çöktü. Sosyal medyayı aktif kullanan Kerem Tunçeri'nin attığı mesajlar ifşa edildi.















