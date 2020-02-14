Aslı Enver son hareketiyle kafaları karıştırdı
Murat Boz'la ayrıldıktan sonra tekrar barıştıkları yönünde haberler çıkan Aslı Enver özel hayatı gündemden düşmüyor.
14 Şubat 2020, Cuma 22:22 Son Güncelleme:
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Murat Boz ve Aslı Enver'in, uzun süreli küslüğün ardından yeniden birlikte olduğu iddiaları üzerine Aslı Enver, sessizliğini bozarak son noktayı koydu.
Murat Boz'un annesi kalp spazmı geçirdi. Ziyaret ettiniz mi? sorusu üzerine "Geçmiş olsun dileklerimi sizin vasıtanızla iletmiş olayım. Biz yaklaşık 4 ay önce iletişimi kestik, hala da iletişimimiz yok." açıklamasını yapmıştı.
Hadise'yi takipten çıktı
Aslı Enver, sosyal medya hesabında temizlik yaptı. 200 kişiyi takipten çıktığı konuşulan Aslı Enver'in Hadise'yi takipten çıkması kafaları karıştırdı.