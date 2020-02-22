3 yıldır birlikte olan Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver 4 ay önce yollarını ayırmış ancak sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe devam ediyorlardı. Barışıp barışmayacakları merak edilen çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi.

Aslı Enver geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu ile görüşmeye başlamış ancak görüşmeler olumlu sonuçlanmamış ve çiftin flörtü sadece 2 akşam yemeği kadar sürmüştü. Anlaşamayacaklarını anlayan çift görüşmeyi sessiz sedasız kesmişti.

Murat Boz harekete geçti

Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu'nun görüşmesi Murat Boz'u harekete geçirdi. Boz, Aslı Enver'i sosyal medya hesabından tamamen sildi. Bu hamle karşısında kayıtsız kalmayan Aslı Enver de Murat Boz'u silerek şimdilik aşklarını tarihe gömdü.



