Aslı Enver, Zorlu Center’da başlayan Zubizu Alışveriş Şenliği’ne katıldı. 2007-2011 arasında ‘Kavak Yelleri’ dizisinde birlikte oynadığı Didem İnselel’in açtığı takı standında çalıştı.

TAKI YAPTI

Hem takı yaptı, hem ürünleri sattı.

DİDEM İNSELEL KİMDİR?

Türk oyuncu ve sunucu Uğur Didem İnselel, 13 Temmuz 1976 yılında doğdu. Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Gönül Kara adlı karakteri canlandırdı. 1999 yılında Melodi Programı'nda sunuculuk yaptı. Camdan Papuçlar (ATV), 29-30 (Show TV), Sahte Prenses (Show TV) dizilerinde, reklam filmlerinde ve kısa filmde oynadı.

Ayrıca Kanal D'de Fatih Portakal ile birlikte "Ne yapmalı?" adlı programı sundu. Bundan sonra tiyatro hayatına devam edeceğini bildirdi. TRT 1'de yayınlanan "Beni Böyle Sev" adlı dizide de İnci karakterini canlandırdı. İki sezon yer aldığı O Hayat Benim adlı dizide ise Fulya karakterine hayat verdi.

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