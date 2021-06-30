Magazin Aslı Enver'in yeni aşkını fanları ele verdi

Aslı Enver'in yeni aşkını fanları ele verdi

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Aslı Enver'in yeni aşkını fanları ele verdi

Aslı Enver’in fanatik hayranları, geçtiğimiz günlerde yanında görülen gizemli erkeğin reklamcı Sarp Batur olduğunu ortaya çıkardı. İkilinin sosyal medyadaki “ayak izleri” aşkı ele verdi. Konuyu Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ kaleme aldı. İşte o yazı...

30 Haziran 2021, Çarşamba 08:26 Son Güncelleme:
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Aslı Enver beni yalanlamayı çok seviyor ama bu kez haberin kaynağı onun fan’ları! Geçtiğimiz günlerde bir erkekle sokakta yürürken fotoğrafı çekilen Aslı Enver’in, yanındaki erkeğin kim olduğunu fanatik hayranları buldu!

Yanındaki gizemli erkeğin elini omzuna attığı Enver, her zaman olduğu gibi bu konuda sessizliğini korusa da sosyal medyadaki ayak izlerini takip eden hayranları, o erkeğin Sarp Batur olduğunu keşfetti!

Ünlü yazar Enis Batur ile gastronomi yazıları yazan Figen Batur’un reklamcı oğlu Sarp Batur ile Aslı Enver’in üç ay önce tanıştığı iddia ediliyor. Çok fazla ortalıkta görünmeyen çiftin, şu sıralar Aslı Enver’in devam eden film çekimleri nedeniyle görüşemediği söyleniyor. Yönetmen Ketche ile Kaan Urgancıoğlu ile birlikte “Sen Yaşamaya Bak” isimli filmi çeken Enver, çekimler bitince bakalım yeni sevgilisiyle tatile çıkacak mı?

“SARPASLIBATUR” TAG’LERİ VAR

Bu arada Sarp Batur’un önceki evliliğinden bir kızı var. Hayranlarının tahminine göre ikili, bu nedenle ilişkilerini saklamayı ve “sadece arkadaşız” demeyi tercih ederek, her türlü haberi yalanlayacak.

Yalnız Aslı Enver’in fanatik hayranları çoktan “sarpaslibatur” ve “assar” şeklinde tag’ler açmış bile.

Hatta Figen Batur’un hesabını da keşfetmişler ve Sarp Batur’un fotoğraflarının altına yorum yapmaya başlamışlar!

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