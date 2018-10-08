Setinden ilk kareleri paylaşılan filmin, uzun bir ön hazırlık döneminin ardından 5 Ekim'de başlayan çekimleri 4 hafta sürecek.

Filmin başrolünde yer alan, sosyal medyadaki tiplemeleriyle tanınan oyuncu Aslı İnandık, büyük beğeni toplayan tiplemelerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Hayk Kirakosyan'ın görüntü yönetmenliğinde çekilen filmde ayrıca Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan, Ayten Uncuoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Toygan Avanoğlu, Enis Arıkan, Seda Türkmen, Uraz Kaygılaroğlu, Melis Kaygılaroğlu, Berkay Tulumbacı, Aslı Turanlı ve Tuğçe Karabayır rol alacak.

Müzikleri Uğur Ateş'e emanet edilen filmin konusu şöyle:

"Aslı, çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen hayalperest ve yetenekli bir kızdır. İlk üniversitesini ailesinin isteğiyle okusa da hayallerinin peşinden koşmaya karar verir ve özel bir konservatuvarın oyunculuk sınavlarını kazanır. Ailesi Aslı'nın oyuncu olmasını istemediğinden ona destek olmayacağını söyler. Çaresizce ne yapacağını düşünürken kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde 'Dublörler Kulübü'nde bulur. Hem okul parasını kazanabileceği hem de oyunculuk yeteneğini sergileyebileceği, kendisi gibi sıcak, samimi ve neşeli insanların olduğu bu kulüp, Aslı'nın ikinci ailesi olacak ve Aslı onlarla birlikte hayatlarının macerasına atılacaktır. Her şey yolunda giderken hayat Aslı'nın karşısına hesapta olmayan bir aşk çıkartır."