Magazin Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever'in yeni oyuncağı

Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever'in yeni oyuncağı

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Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever'in yeni oyuncağı

Şarkıcı Aslı Hünel ve eşi Savaş Yurtsever, Vadistanbul’da görüntülendi. Çiftin özel motosikletleri dikkat çekti.

29 Eylül 2020, Salı 08:20 Son Güncelleme:
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Aslı Hünel-Savaş Yurtsever çifti, Vadistanbul’da objektiflere yansıdı. İş insanının özel yaptırdığı motosikletle gezmeye çıktıklarını dile getiren şarkıcı, “Havalar soğumadan yeni oyuncağımızın tadını çıkarıyoruz. Çok keyifli ve trafik sorunu yok” diye konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz ay sahneye çıkan Aslı Hünel, çocuk sahibi olmak isteyip istemediğini sorması üzerine Hünel, çocuk yapmak istemediğini belirtmişti. Bu dünyaya bu şartlarda çocuk yapmanın zor olduğunu anlatan 43 yaşındaki şarkıcı, henüz buna hazır olmadığını söylemişti.


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