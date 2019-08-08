Aslı İşler kimdir? Aslı İşler kaç yaşında?

2014 yılında nikah masasına oturan Beren Saat ile Kenan Doğulu bir süredir boşanma haberleriyle gündemdeydi. Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında ortaya atılan son iddia ise ihanet. Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programında yayınlanan haberdeki iddialara göre Kenan Doğulu eşi Beren Saat'i oyuncu Aslı İşler ile aldattı. Bu haberlerin ardından Aslı İşler kimdir? sorusu internette gündem oldu. Peki, Aslı İşler kimdir? İşte Aslı İşler hakkındaki detaylar…

ASLI İŞLER KİMDİR?

16 Ağustos 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aslı İşler reklam ve dizi oyunculuğu yapmaktadır. Tiyatro ve oyunculuğa ilgisi, ortaokuldaki tiyatro kulübünde başlayan güzel oyuncu Aslı İşler Lady Macbeth rolünü üstlendikten sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de rol alan güzel oyuncunun şu sıralar Kenan Doğulu ile birlikte olduğu konuşuluyor.