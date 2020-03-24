Aslı Şen'den genç kızlara: Memelerinize silikon taktırmayın
Metin Şen’in eşi, iki çocuk annesi Aslı Şen bir süre önce YouTube kanalı açmıştı. Aslı Şen, 20’li yaşlardaki genç kızlara kanalından tüyolar verdi. Kendi tecrübelerini anlattı.
24 Mart 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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42 yaşındaki Aslı Şen genç kızlara bazı güzellik tüyoları verdi. İşte Şen'in genç kızlara tavsiyeleri...
- “Dudak dolgusu sakın yaptırtmayın. Memelerinize silikon taktırmaktan kaçının. İki kere düşünün.”
- “Solaryuma kışın girmeyin, sonra pişman olursunuz.”
- “Botokstan uzak durun.”
- “Bir genç kızda koyu makyaj kötü duruyor. Ben de zamanında manyak gibi yaptım.”
- “Şimdi 20’lerde olsaydım; çok seyahat ederdim. Yeni yerler görmek insanı besler.”
- “Erkek arkadaşınızın adını sakın dövme yaptırmayın, ilerde üzülürsünüz.”
- “İkili ilişkilerde kendinizi kullandırmayın.”
- “Ailenize sırt çevirmeyin, anne-babanızın değerini bilin.”
- “Hata yapmaktan korkmayın, gençlikte böyle bir lükse sahipsiniz.”