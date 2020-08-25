Magazin Aslı Tandoğan çocuklar gibi şen

Aslı Tandoğan çocuklar gibi şen

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Aslı Tandoğan çocuklar gibi şen

Yaz başından beri Ege’de tatil yapan Aslı Tandoğan, Alaçatı'da görüntülendi. Oyuncu çocuklarıyla birlikte denizin tadını çıkardı.

25 Ağustos 2020, Salı 09:09 Son Güncelleme:
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Yaz başından beri Ege’de tatil yapan Aslı Tandoğan, Alaçatı Port’ta görüntülendi. Çocukları Atlas ve Arya ile zaman geçiren Aslı Tandoğan'ın, keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, çocuklarını sörf tahtasının üzerine çıkararak denizde gezdirdi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Aslı Tandoğan, sık sık çocuklarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunuyor. 

'Masal gibi kare'

Geçtiğimiz haftalarda da kızı Arya ve oğlu Atlas'la kumların üzerinde poz veren güzel oyuncu, bu kareyi Instagram hesabından paylaşmıştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan oyuncuya takipçileri, “Masal gibi kare”, “Hep böyle mutlu olun”, “Mükemmel bir ailesiniz” ve “Çok güzelsin” gibi mesajlar göndermişti.


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