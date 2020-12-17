Magazin Aslı Tandoğan: Çocuklarımı camın arkasından görüyorum

Aslı Tandoğan: Çocuklarımı camın arkasından görüyorum

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Aslı Tandoğan: Çocuklarımı camın arkasından görüyorum

Oyuncu Aslı Tandoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kayınpederinin cenaze töreninde ailesiyle birlikte corona virüse yakalandığını açıkladı.

17 Aralık 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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'Gençliğinize güvenmeyin'

  • 2 Aralık’tan beri COVID-19 tedavisi görüyorum. Eşim Tan da yakalandı. Çok ağır geçirdi, 13 gün hastanede kaldı. Ben 5 gün kaldım. Annem de hastalandı.
  • Kayınpederimin cenazesinde yakalandığımızı düşünüyorum. Lüffen ‘Gencim, sağlıklıyım’ diye düşünmeyin. Eşim yediğine içtiğine dikkat eden, sigara alkol kullanmayan, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan biri. Daha 40 yaşında. O kadar zor atlattı ki. Nabzı 37’lere düştü. Çok zorlandık.
  • Kullanılan ilaçlar da çok ağır. Yan etkileriyle mücadele ediyorsunuz. Hiç kolay değil.

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'Kızım ızdırap çekiyor'

  • Ailenin diğer fertleri de COVID-19 oldu. Hastalık bulaşmayan yardımcımız, çocukların başında. Onun test sonucu çıkana kadar hayatımın en zor günüydü. Çocuklar ortada kalacak diye korktum.
  • Beş gündür evdeyim. Odadan çıkamıyorum. Çocuklarımı camın arkasından görüyorum. Atlas anlıyor, ama Arya 2 yaşında. ‘Annem burada, ama beni niye kucağına almıyor?’ diye ızdırap çekiyor.
  • Diyeceğim şu ki; ‘Dışarı çıkamıyoruz, evdeyiz’ diye şikayet etmeyin. Hasta değilseniz ve evdeyseniz bunun değerini bilin. İnsan hastanedeyken ‘Ne yapsam da eve dönsem’ diyor.


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