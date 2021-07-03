Aslı Tandoğan'dan havalı poz
Aslı Tandoğan, paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Sarp-Zeynep Dengizman ve Hande-Özgür Özdinç'in olduğu fotoğrafa binlerce beğeni yağdı.
03 Temmuz 2021, Cumartesi 08:19 Son Güncelleme:
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Oyuncu Aslı Tandoğan, eşi Cahit Tan Yeşilada ve yakın dostları ile Bodrum’da tatilde. Önceki gün eşi ile teknede poz veren Tandoğan “Eski dergilerden fırlamış havalı fotoğraflarımızı ben de paylaşmayayım mı yani? Hayat dostlarla güzel” yazdı.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Tekneden tekneye komşuculuk oynayan arasında Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Sarp-Zeynep Dengizman ve Hande-Özgür Özdinç vardı. Fotoğrafa binlerce beğeni yağdı.
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