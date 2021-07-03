Oyuncu Aslı Tandoğan, eşi Cahit Tan Yeşilada ve yakın dostları ile Bodrum’da tatilde. Önceki gün eşi ile teknede poz veren Tandoğan “Eski dergilerden fırlamış havalı fotoğraflarımızı ben de paylaşmayayım mı yani? Hayat dostlarla güzel” yazdı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Tekneden tekneye komşuculuk oynayan arasında Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Sarp-Zeynep Dengizman ve Hande-Özgür Özdinç vardı. Fotoğrafa binlerce beğeni yağdı.