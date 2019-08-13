Eniştesi Fatih Necdet'in bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Aslı Tandoğan bu karenin altına şu notu düştü:

''Gelen tüm taziye mesajlarına, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim…

Vatan sevdalısı bir emniyet mensubuna yakışır bir kortejle İzmir'i selamladıktan sonra Fatih Necdet eniştemi dün toprağa verdik… Nurlar içinde yatsın…''