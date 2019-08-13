Aslı Tandoğan'ın acı kaybı

Emniyet mensubu eniştesi Fatih Necdet’i önceki gün toprağa veren oyuncu Aslı Tandoğan, yaşadığı acı kaybın ardından bir paylaşımda bulundu

13 Ağustos 2019, Salı 12:37
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Aslı Tandoğan'ın acı kaybı

Eniştesi Fatih Necdet'in bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Aslı Tandoğan bu karenin altına şu notu düştü:

''Gelen tüm taziye mesajlarına, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim… 

Vatan sevdalısı bir emniyet mensubuna yakışır bir kortejle İzmir'i selamladıktan sonra Fatih Necdet eniştemi dün toprağa verdik… Nurlar içinde yatsın…''

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