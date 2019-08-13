Aslı Tandoğan'ın acı kaybı
Emniyet mensubu eniştesi Fatih Necdet’i önceki gün toprağa veren oyuncu Aslı Tandoğan, yaşadığı acı kaybın ardından bir paylaşımda bulundu
Eniştesi Fatih Necdet'in bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Aslı Tandoğan bu karenin altına şu notu düştü:
''Gelen tüm taziye mesajlarına, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim…
Vatan sevdalısı bir emniyet mensubuna yakışır bir kortejle İzmir'i selamladıktan sonra Fatih Necdet eniştemi dün toprağa verdik… Nurlar içinde yatsın…''