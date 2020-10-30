Aslı Tarcan saç ekimi için en doğru zamanı açıkladı

Saç Ekim Uzmanı Aslı Tarcan, saç ekiminden başarılı sonuçlar elde edilmesi için en doğru zamanlarda olduğumuzu söyledi. Tarcan, “Saç ekimi için hastalarımıza sonbahar ve kış aylarını öneriyoruz. Bunun en önemli nedeni havaların soğuması ve terlemenin büyük oranda azalması” dedi. Yaz aylarında hastaların artan hava sıcaklıkları yüzünden sıkıntılar yaşadığını aktaran Tarcan, “Kafa derisinin terlemesi bu süreçte istemediğimiz bir durum. Yaz ayında ister istemez bu oluyor. Ayrıca bu dönemlerde hastalar ellerini saçlarına daha çok götürme eğiliminde oluyor. Bu da zaten oldukça hassas olan derinin tahriş olmasına yol açıyor” ifadelerini kullandı. Tarcan, “Havaların soğuması, daha başarılı sonuçlar almamızı sağlıyor. Yazın hastalarımıza mümkün olduğu kadar klimalı ortamda kalın diyoruz ancak bu %100 mümkün değil takdir edersiniz ki. Ekim ayından itibaren ise hava zaten doğal klima etkisi yaratıyor” şeklinde konuştu.

Sonbahar döneminde mevsimsel olarak saçların döküldüğünü söyleyen Tarcan, “Bu dökülmelerin önüne geçmek için mezoterapi ve prp tedavi yöntemlerini öneriyoruz. Mevsim geçişlerinde saçlarımız yıpranıyor ve canlılığını kaybediyor. Bu dönemde sağlıklı beslenmek ve gerekli vitaminleri doktor kontrolünde kullanmak, güçsüzleşen saç yapısını canlandırmak için tavsiye ettiğimiz yöntemler arasında yer alıyor” dedi.

“Saç ekimi titizlik ister"

Saç ekim operasyonlarında başarı için doğru kliniğin tercih edilmesinin önemini vurgulayan Tarcan, “Saç ekimi titizlik ve sabır isteyen bir operasyon. Bu nedenle kesinlikle tecrübesiz kişilerin eline bırakılmaması gerekiyor. Böyle durumlarda ne yazık ki başarısız sonuçlarla karşılaşan hastalar, hem fiziksel anlamda, hem de psikolojik olarak çok yıpranıyorlar” ifadelerini kullandı. Tarcan, “Saç ekimi düşünen hastalara vereceğim en önemli tavsiye, operasyondan önce kliniği mutlaka incelesinler. Ayrıntılı bilgi alsınlar. Zaten gerçekten bizim gibi başarılı tıp merkezlerinde, operasyon öncesi analiz yapılır. Eğer bu analiz doğru yapılmazsa başarılı sonuçlar alınmayabilir” dedi.

HES Kodu uygulaması

Saç ekiminde sterilizasyonun da çok önemli olduğunu belirten Tarcan, “Önceden de önemliydi ama şu an kliniklerin sterilizasyonu çok daha büyük önem taşıyor. Ne yazık ki hala koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Bu nedenle hasta giriş çıkışlarına, malzemelerin sterilize edilmesine çok özen gösteriyoruz. Aslı Tarcan Tıp Merkezi’nde tüm çalışanlar zorunlu maske kullanıyor. Merkezimize gelen hastalarımız için de maske temin ediyoruz. İki saate bir tüm ekip arkadaşlarım maskelerini değiştiriyorlar.

Her yere el dezenfektanları koyduk. Herkesin temizliğine dikkat etmesi lazım ama sağlık sektöründe hizmet verdiğimiz için biz tedbirlerimizi üst düzeyde tutuyoruz” açıklamalarında bulundu. Hastalarından da aynı titizliği beklediklerini ifade eden Tarcan, “Tüm hastalarımızla randevu sistemi ile görüşme sağlıyoruz. Bunun haricinde operasyondan önce kalabalık ortamlarda bulunmamalarını, korona temaslısı olmaları halinde bizlere bildirip operasyonu ertelemelerini istiyoruz.

Şu an HES kodu sürecini de uyguluyoruz. Yani tüm hastalarımızdan randevuya gelirken HES kodu almalarını ve bize bildirmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.



