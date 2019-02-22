Aslı Turanlı kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?

Adı Ata Demirer ile anılan ve son günlerde ayrıldıkları haberleri ile magazin gündeminde olan Aslı Turanlı internette sık aratılan konuların başında geliyor. Magazin takipçileri "Aslı Turanlı kimdir?" "Kaç yaşında ve nereli?" sorularını sıklıkla aratıyor. İşte detaylar…

Aslı Turanlı kimdir?

Aslı Turanlı, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Avrupa Birliği bölümünde tamamladı.

Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol aldı. Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı ‘Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi. Arka Sokaklar dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu son olarak Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği ‘Aslı Gibidir’de rol aldı.

Daha önce Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona "Şeker Kız" diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini söylemişti. Yarışmada, seçimler ile ilgili soruyu seyirciye sorması sosyal medyada eleştirilmişti.



