Aslı Turanlı, "Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle yangın bölgesinde yaşayan, orada bulunan herkesin Allah yardımcısı olsun. Ben de bu süreçte elimden gelen desteği verdim ve vermeye devam edeceğim" dedi.

SENARYO OKUYOR

Çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan oyuncu, "Gelen projeler var, görüşmelerimiz ve senaryo okumalarım devam ediyor. Yeni sezonda güzel bir projeyle ekranlarda olacağım" açıklamasını yaptı.