Magazin Aslı Turanlı, "Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz"

Aslı Turanlı, "Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz"

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Aslı Turanlı, 'Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz'

Oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün sevgilisiyle Levent’te objektiflere yansıdı alışveriş turu atan ikili, bir stanttan şekerleme ve çikolata aldı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 17:17 Son Güncelleme:
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Aslı Turanlı, "Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle yangın bölgesinde yaşayan, orada bulunan herkesin Allah yardımcısı olsun. Ben de bu süreçte elimden gelen desteği verdim ve vermeye devam edeceğim" dedi.

SENARYO OKUYOR

Çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan oyuncu, "Gelen projeler var, görüşmelerimiz ve senaryo okumalarım devam ediyor. Yeni sezonda güzel bir projeyle ekranlarda olacağım" açıklamasını yaptı.

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