Aslı Turanlı yeni aşkı hakkında konuştu

Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Aslı Turanlı, ''Önümüzdeki günlerde Londra'da kısa bir tatil yapacağım. Bugün de yolculuk öncesi biraz alışveriş yapmak istedim'' dedi.

'VALERON İLE HER ŞEY YOLUNDA'

Turanlı, DJ Valeron Ilias Valaris ile yeni başlayan ilişkisi hakkındaki sorulara ise ''Çok güzel giden bir ilişkim var. Her şey gayet yolunda'' yanıtını verdi.