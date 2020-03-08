Aslıhan Doğan Turan 4 ay sonra doğum yapacak

Futbolcu Arda Turan’ın 5 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Aslıhan Doğan Turan “Özellikle sosyal medya ne kadar zayıf olduğumu tartışıyor. Doğuma 4 ay kaldı, sadece 1.5 kilo aldım. Yürüyüş ve pilates yapıyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. İlk hamileliğimde 8 kilo almıştım. Sanırım yine böyle olacak” dedi.

'4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz'

Aslıhan, bir dergiye verdiği röpörtajda "Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz" demişti.

Nasıl besleniyor?

Hamileyken neredeyse hiç kilo almayan Aslıhan Doğan Turan'ın, nasıl beslendiği merak ediliyordu. Hürriyet'in haberine göre Aslıhan Doğan; düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat eden Turan, bu süreçte bol bol kinoa tüketiyor. Protein açısından zengin olan kinoa, son dönemin en favori besinlerinden. Diğer bir sırrı da esmer pirinç! Aslıhan Doğan Turan, suyunun içerisine nane, maydanoz ve limon ilave edip günde en az bir litre içiyor.



