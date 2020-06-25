Magazin Aslıhan Doğan Turan 8.5 ayda 7 kilo aldı

Aslıhan Doğan Turan 8.5 ayda 7 kilo aldı

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Aslıhan Doğan Turan 8.5 ayda 7 kilo aldı

İkinci çocuğuna 8.5 aylık hamile olan futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan sadece 7 kilo aldı. Halil Kalmuk / POSTA

25 Haziran 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Aslıhan Doğan, futbolcu Arda Turan ile Mart 2108’de evlenmiş, oğlu Hamza Arda’yı Ekim 2018’de dünyaya getirmişti. İkinci oğluna 8.5 aylık hamile olan sosyetik güzel önceki gün Çubuklu’dan İstinyePark’a alışverişe geldi. Temmuzda dünyaya gelecek bebeği Asil Aslan için alışveriş yaptı. Hamile kaldığında 45 kilo olan ve bugüne kadar sadece 7 kilo alan Aslıhan Doğan Turan’ın karnı ortaya çıkmıştı. Protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini söyleyen anne adayı, “Her gün koşu bandında yavaş tempoda yürüyorum. Hamilelik yogası ve pilatesini hiç ihmal etmiyorum. Haftada bir kez de hamilelik masajı yaptırıyorum” dedi.


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