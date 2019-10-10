Aslıhan Doğan Turan: Arda Turan yemek seçmez

Arda-Aslıhan Turan ile Mustafa-Selin Ceceli önceki akşam Asmalımescit’deki Park Şamdan Pera’da buluştu

10 Ekim 2019, Perşembe 07:46 Son Güncelleme:
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Aslıhan Doğan Turan: Arda Turan yemek seçmez

Müge Dağıstanlı/ POSTA

Aslıhan Turan çıkışta “Eşiniz çok formda. Diyet yemeklerini siz mi hazırlıyorsunuz?” sorusuna cevap verdi:

'Sporcu olarak sağlıklı beslenmesi gerekiyor'

“Arda yemek seçmez. Ama bir sporcu olarak sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Bu sebeple yemeklerini dikkatli hazırlıyoruz.”


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