Aslıhan Doğan Turan: Arda Turan yemek seçmez
Arda-Aslıhan Turan ile Mustafa-Selin Ceceli önceki akşam Asmalımescit’deki Park Şamdan Pera’da buluştu
Müge Dağıstanlı/ POSTA
Aslıhan Turan çıkışta “Eşiniz çok formda. Diyet yemeklerini siz mi hazırlıyorsunuz?” sorusuna cevap verdi:
'Sporcu olarak sağlıklı beslenmesi gerekiyor'
“Arda yemek seçmez. Ama bir sporcu olarak sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Bu sebeple yemeklerini dikkatli hazırlıyoruz.”
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