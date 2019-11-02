Aslıhan Doğan Turan: Arda'nın giyimine karışmam
Aslıhan Doğan Turan, Kansersiz Yaşam Derneği’nin Four Seasons Bosphorus’ta düzenlediği ‘Alışveriş Şenliği’nde annesinin açtığı standda satış yaptı
Halil Kalmuk/ POSTA
'İki hafta sonra herkesin üzerinde göreceğiz'
Modacılığa soyunan Aslıhan Doğan Turan, “Ben de kıyafet tasarladım, koleksiyon hazırladım. İki hafta sonra herkesin üzerinde göreceğiz” dedi.
'Zaten zevkli giyiniyor'
“Eşiniz Arda Turan’ı da siz mi giydiriyorsunuz?” sorusuna ise “Hayır, onun kıyafetlerine hiç karışmıyorum. Çünkü zaten zevkli giyiniyor” yanıtını verdi.
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