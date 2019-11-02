Halil Kalmuk/ POSTA

'İki hafta sonra herkesin üzerinde göreceğiz'

Modacılığa soyunan Aslıhan Doğan Turan, “Ben de kıyafet tasarladım, koleksiyon hazırladım. İki hafta sonra herkesin üzerinde göreceğiz” dedi.

'Zaten zevkli giyiniyor'

“Eşiniz Arda Turan’ı da siz mi giydiriyorsunuz?” sorusuna ise “Hayır, onun kıyafetlerine hiç karışmıyorum. Çünkü zaten zevkli giyiniyor” yanıtını verdi.





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