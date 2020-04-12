Magazin Aslıhan Doğan Turan: Asil'i ultrasonda görünce ağladık

Aslıhan Doğan Turan: Asil'i ultrasonda görünce ağladık

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Aslıhan Doğan Turan: Asil'i ultrasonda görünce ağladık

6 aylık hamile olan ve şu ana kadar sadece 4.5 kilo alan Aslıhan Doğan Turan karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

12 Nisan 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan karantinadaki ev hallerini Kanal D'deki 2. Sayfa'ya anlattı...

  • Hamilelikte 6’ncı aya girdim. 4.5 kilo aldım. Sanırım ilkinde olduğu gibi 8 kiloyla tamamlarım. Doğum 1 Temmuz’da, inanılmaz heyecanlıyım.
  • Geçen hafta Arda ile kontrole gittik. Bebeğimiz Asil’i ultrasonda görünce gözlerimiz doldu. Hatta ağladık. Arda doğumda yanımda olacak.
  • Hem hamilelik hem de karantina nedeniyle kendimi yüzde yüz doğallığa bıraktım. Ama günlük rutinlerimi yapıyorum. Evde de bakımlıyım. Ojelerimi kendim sürüyorum.

‘Evde hiç tartışmadık’

  • Arda sofra kurmak ve toplamak konusunda bana yardımcı oluyor. Ben yemekleri hazırlıyorum. Geçenlerde hep birlikte pizza yaptık. Ailece sofrada ve mutfakta eğleniyoruz.
  • Bu süreçte evlilik ve aile olmanın ne güzel bir şey olduğunu bir kez daha anladık. Çok şükür Arda ile 25 gündür hiç tartışmadık.
  • Arda sürekli ‘insanlara nasıl yardımcı olabilirim?’ diye koşturuyor. Eşimle gurur duyuyorum.

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