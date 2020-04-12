Aslıhan Doğan Turan: Asil'i ultrasonda görünce ağladık
6 aylık hamile olan ve şu ana kadar sadece 4.5 kilo alan Aslıhan Doğan Turan karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.
12 Nisan 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan karantinadaki ev hallerini Kanal D'deki 2. Sayfa'ya anlattı...
- Hamilelikte 6’ncı aya girdim. 4.5 kilo aldım. Sanırım ilkinde olduğu gibi 8 kiloyla tamamlarım. Doğum 1 Temmuz’da, inanılmaz heyecanlıyım.
- Geçen hafta Arda ile kontrole gittik. Bebeğimiz Asil’i ultrasonda görünce gözlerimiz doldu. Hatta ağladık. Arda doğumda yanımda olacak.
- Hem hamilelik hem de karantina nedeniyle kendimi yüzde yüz doğallığa bıraktım. Ama günlük rutinlerimi yapıyorum. Evde de bakımlıyım. Ojelerimi kendim sürüyorum.
‘Evde hiç tartışmadık’
- Arda sofra kurmak ve toplamak konusunda bana yardımcı oluyor. Ben yemekleri hazırlıyorum. Geçenlerde hep birlikte pizza yaptık. Ailece sofrada ve mutfakta eğleniyoruz.
- Bu süreçte evlilik ve aile olmanın ne güzel bir şey olduğunu bir kez daha anladık. Çok şükür Arda ile 25 gündür hiç tartışmadık.
- Arda sürekli ‘insanlara nasıl yardımcı olabilirim?’ diye koşturuyor. Eşimle gurur duyuyorum.