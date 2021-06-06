Aslıhan Doğan ve Arda Turan çifti mutlu aile tablosuyla spor camiasının örnek isimlerinden. Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan sosyal medya sayfasını aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık özel hayatını sevenleriyle paylaşan Aslıhan Doğan, giyim tarzıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

"Klasik biriyim giydiğim kıyafetin içinde rahat olmak istiyorum. Siyah tonlardaki kostümleri giymeyi de çok seviyorum" diyerek asla giymeyeceği kıyafeti açıkladı. Turan, "Asla giymeyeceğim kıyafet ise bol pantolon. Çünkü kendime hiç yakıştırmıyorum" dedi.