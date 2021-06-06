Magazin Aslıhan Doğan Turan 'Asla giymem' dedi ve açıkladı: Kendime hiç yakıştırmıyorum

Aslıhan Doğan Turan 'Asla giymem' dedi ve açıkladı: Kendime hiç yakıştırmıyorum

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Aslıhan Doğan Turan 'Asla giymem' dedi ve açıkladı: Kendime hiç yakıştırmıyorum

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan fit halleriyle dikkat çekiyor. İki hamileliğinde yedişer kilo alan Aslıhan Doğan Turan "Kendime hiç yakıştırmıyorum" diyerek asla giymeyeceği kıyafeti açıkladı.

06 Haziran 2021, Pazar 21:45 Son Güncelleme:
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Aslıhan Doğan ve Arda Turan çifti mutlu aile tablosuyla spor camiasının örnek isimlerinden. Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan sosyal medya sayfasını aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık özel hayatını sevenleriyle paylaşan Aslıhan Doğan, giyim tarzıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

"Klasik biriyim giydiğim kıyafetin içinde rahat olmak istiyorum. Siyah tonlardaki kostümleri giymeyi de çok seviyorum" diyerek asla giymeyeceği kıyafeti açıkladı. Turan, "Asla giymeyeceğim kıyafet ise bol pantolon. Çünkü kendime hiç yakıştırmıyorum" dedi.

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