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Aslıhan Doğan Turan: Babanın sana anlatacağı bir doğum hikayen var

Bir yıl önce oğlu Hamza Arda'yı kucağına alan Aslıhan Doğan Turan'dan duygusal mesaj...

25 Ekim 2019, Cuma 10:42
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Aslıhan Doğan Turan: Babanın sana anlatacağı bir doğum hikayen var

﻿﻿Sosyal medya hesabından doğum sonrası çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Aslıhan Doğan altına bu notu düştü:

'İsmin gibi güçlü, heybetli, azametli yaşa'

"Sen benim miladımsın oğlum. İsmin gibi güçlü, heybetli, azametli yaşa. Babanın sana anlatacağı bir doğum hikayen var. Onu iyi dinle. Ve başın hep o anki gibi dik dursun...

Sana sahip olduğum güne ne kadar şükretsem azdır. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kalbim.."


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