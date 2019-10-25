﻿﻿Sosyal medya hesabından doğum sonrası çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Aslıhan Doğan altına bu notu düştü:

'İsmin gibi güçlü, heybetli, azametli yaşa'

"Sen benim miladımsın oğlum. İsmin gibi güçlü, heybetli, azametli yaşa. Babanın sana anlatacağı bir doğum hikayen var. Onu iyi dinle. Ve başın hep o anki gibi dik dursun...

Sana sahip olduğum güne ne kadar şükretsem azdır. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kalbim.."





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