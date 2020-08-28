Magazin Aslıhan Doğan Turan formda kalmanın sırlarını verdi

Aslıhan Doğan Turan formda kalmanın sırlarını verdi

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Aslıhan Doğan Turan formda kalmanın sırlarını verdi

Hamileliğinde sadece 8.5 kilo alan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan formunu nasıl koruduğunu anlattı. İşte Aslıhan Doğan'ın 5 sırrı...

28 Ağustos 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan oğlu Hamza Arda ve annesi Güler Doğan ile Zorlu AVM’deydi. 1.5 ay önce oğlu Asil Aslan’ı dünyaya getiren Doğan, hamilelik boyunca aldığı 8.5 kiloyu vermiş, üstüne 2 kilo daha zayıflamış. 45’e düşen Aslıhan Doğan “Sosyal medya aç kaldığımı yazıp duruyor. Asla doğru değil” diyerek sırlarını verdi.

1- Zengin ve sağlam kahvaltı yaparım. Yumurta vazgeçilmezim.

2- Öğlen bir kase yoğurt yerim.

3- Akşam yemeğim 18.00’de biter. Protein ve sebze ağırlıklı besleniyorum.

4- Karbonhidrat az tüketiyorum. Tercihim, kinoa ve esmer pirinç.

5- Günde 2 litre nane, maydanoz ve limonlu su içiyorum.

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