Aslıhan Doğan Turan herkesi şaşırttı

4,5 aylık hamile Aslıhan Doğan Turan, sadece 1 kilo alarak 46 kiloya çıktı. Aslıhan Doğan Turan “Mide bulantıları yüzünden yiyemiyorum ama sağlıklıyım. Arada hamburger ve patates kızartması aşeriyorum. Her gün yavaş tempoda 45 dk yürüyorum. Haftada bir gün de hamilelik masajı yaptırıyorum.” dedi.

Mart 2018’de nikah masasına oturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, geçen ekimde oğulları Hamza Arda’yı kucaklarına almıştı.

'4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz'

Aslıhan, bir dergiye verdiği röpörtajda "Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz" demişti.

Nasıl besleniyor?

Hamileyken neredeyse hiç kilo almayan Aslıhan Doğan Turan'ın, nasıl beslendiği merak ediliyordu. Hürriyet'in haberine göre Aslıhan Doğan; düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat eden Turan, bu süreçte bol bol kinoa tüketiyor. Protein açısından zengin olan kinoa, son dönemin en favori besinlerinden. Diğer bir sırrı da esmer pirinç! Aslıhan Doğan Turan, suyunun içerisine nane, maydanoz ve limon ilave edip günde en az bir litre içiyor.