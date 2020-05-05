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Magazin Aslıhan Doğan Turan o eleştirilere ne yanıt verdi?

Aslıhan Doğan Turan o eleştirilere ne yanıt verdi?

Magazin

Aslıhan Doğan Turan o eleştirilere ne yanıt verdi?

Futbolcu Arda Turan'ın 6 aylık hamile eşi Aslıhan Doğan Turan “Hamileliğine rağmen formda kalmak için yemek yemiyor” eleştirilerine cevap verdi. Halil Kalmuk / halil.kalmuk@posta.com.tr

05 Mayıs 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Aslıhan Doğan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018’de evlenmiş, oğulları Hamza Arda’yı Ekim 2018’de kucaklarına almıştı. Malum; çift ikinci bebeği bekliyor. Aslıhan Doğan Turan 6 aylık hamile ve sadece 2 kilo aldı. Sosyetik güzel, Alem Talks’ın canlı yayın konuğu oldu. “Hamileliğine rağmen formda kalmak için yemek yemiyor” eleştirilerine yanıt verdi. “Kendim kilo almayacağım diye karnımdaki bebeğimi düşünmemezlik yapamam” dedi.

‘İlk hamileliğimde de kilo almamıştım’

Aslıhan Doğan Turan nasıl beslendiğini de şöyle anlattı: “En sevdiğim öğün; kahvaltı. Sağlam yaparım. Yumurtaya asla ‘Hayır’ demem. Protein ve kalsiyumu eksik etmiyorum. Yoğurt vazgeçilmezlerim arasında. Sadece karbonhidrattan biraz uzak duruyorum. İlik suyu da içiyorum. Hem bağırsaklarıma, hem cildime iyi geliyor. Üstelik ben Hamza Arda’ya hamileyken de neredeyse kilo almamıştım.

Arda Turan da karantina günlerinde evde eşine yardımcı olduğunu söyledi.


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