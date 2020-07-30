Aslıhan Doğan Turan yine şaşırtmadı
Geçtiğimiz ay ikinci bebeğini dünyaya getiren futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan doğumdan bir ay sonra eski formuna kavuştu. İlk hamileliğinde de kilo almayan Turan yine şaşırtmadı.
30 Temmuz 2020, Perşembe 19:37 Son Güncelleme:
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Futbolcu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturmuştu. 30 Haziran'da ikinci bebeğini kucağına alan ve ailesini genişletmek konusunda kararlı olan Aslıhan “Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda 5 çocuk istediğimi açıkça söyledim. Arda gülmüş, ‘O zaman çok çalışmam lazım’ demişti. Henüz yeni doğum yaptım. Ama hiç ara vermeyi düşünmüyoruz” demişti.
Hamileliğinde sadece 7 kilo alan Aslıhan Doğan 1 ay içerisinde hamilelik öncesi formuna kavuşarak düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
İlk çocuğu Hamza Arda’ya hamile olduğu dönemde de kilo almayan Turan, şimdiler de eşi ve oğullarıyla yaz tatilinin tadını çıkarıyor.
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