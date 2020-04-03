Futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Pelin Kaya’nın YouTube’daki programında lüks bir giyim mağazasını andıran gardırobunu tanıttı. Görüntülerde Aslıhan Doğan Turan’ın toplam değeri 1 milyon TL’yi bulan 10 adet Hermes Birkin çantası, 500 bin TL’lik stiletto ve spor ayakkabıları, küçük bir servet değerindeki kıyafetleri dikkat çekti. İşte röportajdan detaylar...

Küçük bir Hermes Birkin çantanın peşine düşmüştüm. Bu arada diğerlerini de beğenip aldım, bir anda 10 tane oldu.

Kardeşimin boyadığı vintage kıyafet ve çantalarım favorim.

Kıyafet odama sığmayan değerli parçaların bir kısmı annemde, diğerleri ise bavullarda.

Çok tayt alırım, üstüne Arda’nın sweat-shirt’lerini giyiyorum.

Fazla kıyafetleri dağıtıyor

İkinci oğlumuza 6 aylık hamileyim. Bir anda siyahları bırakıp daha renkli giyinmeye başladım.

Gardırobumda hiç giymediğim elbiseler var. Yeni aldığım pembe mini elbisemi de doğumdan sonra giyeceğim.

Fazla kıyafetleri ihtiyacı olanlara yolluyorum.

Ayakkabı konusunda Arda ile yarışamam. Onun giyinme odası benden büyük. Eve sığamıyor. Özel dizayn edilmiş aksesuar dolabı var.

İşte diğer iddialı giyim odaları

Stil danışmanı Rachel Araz, giyim odasını düzenlerken bu anları takipçilerine de gösteriyor. Onlara hangi kıyafetleri kombin yapacaklarına dair ipuçları da veriyor.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar arkadaşlarına verip geri alamadığı aksesuar ve kıyafetler olduğunu söylüyor. Onları hatırlayıp istemek için de bir yöntem bulmuş. Ödünç verdiği parçaların fotoğrafını çekip raflara yapıştırmış.

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, zengin giyim odasını takipçileriyle paylaştı. Kıyafet ve ayakkabılarının sayısını bilmeyen Danla “Farkında olmadan bazılarını iki kez almışım” dedi. 4.3 milyon takipçisi olan Danla Biliç bir Instagram paylaşımından 100 bin TL kazanıyor.

İvana Sert “7 yıl öncesine kadar gardıroba servet harcardım. 500’ün üzerinde kıyafet, 300 ayakkabım vardı. Yarı yarıya azalttım. Artık hiçbir şeye para harcamıyorum. Hepsi bedava geliyor” dedi.