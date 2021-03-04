Dizinin hırçın kızı Yıldız’ı Aslıhan Güner, büyük bir başarıyla canlandırıyor. Tam bir Karadeniz kadın imajı veren Güner, kızıl saçlarıyla da dizinin parlayan yüzü. Genç oyuncuların başarılı performanslarıyla birlikte usta isimlerin de renk kattığı dizide İsmail Demirci de Kuzey rolünde.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile birlikte hayran kitlesini büyüten oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medyanın da yıldızı adeta! Oyuncunun hayranları, diziyi dikkatle izlemenin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarını da heyecanla takip ediyorlar.

Aslıhan Güner’in başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de çok konuşulduğu sosyal medyada paylaşımları hızla dağılıyor. Oyuncu da hayranlarını mutlu etmek için sık sık setten paylaşımlar yapıyor.

Son olarak dizinin setindeki karavanından pozlar verdi oyuncu ve Instagram sayfasından paylaştı. Henüz sete yeni geldiği ve çekime başlamadığı kıyafetlerinden anlaşılan oyuncu, Ordu’daki serin havaya rağmen karavan kapısında verdiği pozlarıyla dikkat çekti.

Henüz kısa bir süre önce rahatsızlanan ve tedavi gören oyuncu, bir süre ara verdiği sete yeni dönmüştü. Oyuncunun bu haline atıfta bulunan yönetmen Deniz Yılmaz da Instagram’dan “Üşüycen gir içeri” notuyla esprili bir söylemde bulundu. Güner ise “Deniz Hocam” notuyla kalp emojileri gönderdi Yılmaz’a.

İşte Aslıhan Güner’in o paylaşımı…



