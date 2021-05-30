Magazin Aslıhan Güner'in yeni imajı herkesi şaşırttı

Aslıhan Güner'in yeni imajı herkesi şaşırttı

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Aslıhan Güner'in yeni imajı herkesi şaşırttı

Final yapan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinin başrol oyuncularından Aslıhan Güner kızıl saçlarından vazgeçti. Dizide İsmail Demirci ile başrolde yer alan Aslıhan Güner, yeni sezonda bir başka diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

30 Mayıs 2021, Pazar 22:00 Son Güncelleme:
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde "Yıldız" karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Aslıhan Güner, dizi final yapar yapmaz da başka bir diziyle anlaşma sağladı. Kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslıhan Güner, yeni imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Kuzey Yıldızı dizisinde kızıl saçları ile çok beğenilen oyuncu saçlarının rengini değiştirdi.

Güzel oyuncu yeni fotoğrafını Instagram hesabından "Ta taaam, bir takım sürprizler mi?" notuyla paylaştı.

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