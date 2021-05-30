Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde "Yıldız" karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Aslıhan Güner, dizi final yapar yapmaz da başka bir diziyle anlaşma sağladı. Kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslıhan Güner, yeni imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Kuzey Yıldızı dizisinde kızıl saçları ile çok beğenilen oyuncu saçlarının rengini değiştirdi.

Güzel oyuncu yeni fotoğrafını Instagram hesabından "Ta taaam, bir takım sürprizler mi?" notuyla paylaştı.