Magazin Aslıhan Gürbüz: Birlikte büyüyeceğiz kızım, hazır mısın?

Aslıhan Gürbüz: Birlikte büyüyeceğiz kızım, hazır mısın?

Magazin

Aslıhan Gürbüz: Birlikte büyüyeceğiz kızım, hazır mısın?

Bir süre önce oyunculuğa ara vererek Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz, 37'inci yaşını Hindistan'da karşıladı.

18 Şubat 2020, Salı 07:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Aslıhan Gürbüz, doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı:

Hoş geldin 37

Tam vaktinde ve olması gerektiği gibi...

Hoşçakal canım 36, çok hızlı geçtin, çok şey öğrettin, ders aldırdığın hatalar, bırakmakta zorlandığım alışkanlıklar, içimi acıtan tüm yaşanmışlıklar için teşekkür ederim, iyi bir öğretmendin 🙏🏻

Yaşlanmıyorum yaş alıyorum, ruhumda ki o küçük kız seni çok ama çok seviyorum bundan sonra kulağım ve kalbim hep sende, birlikte neşe ve şifa ile büyüyeceğiz kızım, hazır mısın?

İlgili Haberler
Aslıhan Gürbüz tacizcisini ifşa ettiOyuncu Aslıhan Gürbüz köyüne gitti


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
18 Şubat 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Venüs Koç burcunda
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Aşk Adası’nda şoke eden ölüm