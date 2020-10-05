Aslıhan Gürbüz gelen taciz mesajını ifşa etti
Aslıhan Gürbüz erkek bir takipçisinin attığı taciz mesajını ifşa etti. Aslıhan Gürbüz ifşa ettiği taciz mesajları sonrası "Biz susmayacağız siz ADAM olacaksınız!" dedi.
05 Ekim 2020, Pazartesi 13:19 Son Güncelleme:
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En son Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği Merve karakteriyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz şimdilerde şehir hayatından uzak bir yaşantı sürüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranları ile buluşan Aslıhan Gürbüz doğal yaşantısından da kareler yayınlıyor. Ancak Aslıhan Gürbüz, bu kez taciz mesajını ifşa etti.
Aslıhan Gürbüz, ''Biz susmayacağız siz adam olacaksınız'' dedi. İfşalandığını gördüğünde 'Dikkat çekmek için yazdım' diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye devam eden oyuncu, ''Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil'' yazdı.
Oyuncu, ''Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz'' sözleriyle mesajını bitirdi.
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