Aslıhan Gürbüz tacizcisini ifşa etti

Son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde rol alan ve ardından Ege'ye yerleşerek oyunculuğa ara veren Aslıhan Gürbüz, bir takipçisinden aldığı taciz mesajlarını ifşa etti. Instagram üzerinden kendisini rahatsız eden kişiyi ifşa eden Aslıhan Gürbüz, rahatsızlığını şöyle dile getirdi:

'Bu sapığın paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var'

"Şu sapık hesabı elden ele bir yayalım mı? Bu sapığın paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var. Anne babalar evlatlarınızı iyi yetiştirin! Sonra dikkat çekmek için bir kadını taciz ediyorlar."

Ayrıca Aslıhan Gürbüz, "Çok beğeniyorum seni. İlgini çekmek için abuk sabuk şeyler yazdım" diyen sapığı mahkemeye vereceğini de söyledi.





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