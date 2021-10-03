Magazin Aslıhan Gürbüz ve annesinin pozlarına beğeni yağdı

Aslıhan Gürbüz ve annesinin pozlarına beğeni yağdı

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Aslıhan Gürbüz ve annesinin pozlarına beğeni yağdı

Son olarak Kırmızı Oda dizisiyle ekranda olan Aslıhan Gürbüz sosyal medyada annesinin doğum gününü kutladı. Aslıhan Gürbüz'ün annesi Sevim Hanım'a beğeni yağdı.

03 Ekim 2021, Pazar 14:56 Son Güncelleme:
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Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle ünlenen daha sonra sağlık sorunları yaşayarak bir süre ekrandan uzak kalan Aslıhan Gürbüz İstanbul'u da terk ederek Ege'ye yerleşmişti.

Sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gürbüz son olarak Kırmızı Oda dizisine konuk olmuş ve başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Diziden ayrıldıktan sonra yeniden Ege'ye dönen Gürbüz günlük hayatından pozları sık sık paylaşıyor.

Güzel oyuncu son olarak annesiyle pozunu paylaşarak beğeni topladı. Annesinin doğum gününü kutlayan Gürbüz paylaşımına şunları yazdı:

"Sevim:

Sevgi.

Bir kimsede bulunan ve o kimseyi başkalarına sevdiren özellik.

Her türlü sevme biçimini aktardığın her ana, her anıya ve tecrübeye bin şükür bol teşekkür.

Sadece bize değil, arkadaşlara, dostlara, ağaca, çiçeğe, kediye, kuşa ve bu dünyaya yaptığın analığa şahit olmak paha biçilemez, iyi ki doğdun ve iyi ki birlikte büyüdük. Sağlığın ve neşen daim olsun DEMETER’im."

Gürbüz'ün annesi Sevim Hanım'la pozuna benzerlikleri üzerinden de yorum yağdı. Çoğu takipçi "Gülüşünüz bile aynı" dedi.

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