Aslıhan Gürbüz: Yasaklardan mı, akrep dolunayından mı...

Bir süredir ekranlardan uzak kaldıktan sonra 'Kırmızı Oda' dizisine konuk olarak katılan Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ŞU AN UYDURDUM"

Ünlü oyuncu, "Yasaklardan mı, akrep dolunayından mı, yoksa gelemeyen yazdan mı bilinmez, çoğumuzun gününün böyle geçtiğine yemin edebilirim, ama ispatlayamam. Neyse ki kediler ve çiçekler var. Bir de hep iyi olmak zorunluluğuna dil çıkaran bazı akımlar. Öyle bir akım olmasa bile şu an uydurdum" notunu yazdı.



