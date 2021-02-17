Aslıhan Gürbüz’ün dün doğum günüydü. Ama annesi erken davrandı. İlk kutlamayı pazartesi gecesi yaptı. Aslıhan Gürbüz, “Tam yatmak üzereydim benden soda istedi. Buzdolabını bir açtım ki, en sevdiğim pasta ve üzerinde mumlar. Böyle sürprizi ancak anneler yapar” diye konuştu.

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Kırmızı Oda setinde kutlama

Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakteriyle başarılı bir oyunculuk sergileyen oyuncu Aslıhan Gürbüz'e bir doğum günü kutlaması da rol arkadaşları ve dizi ekibi tarafından yapıldı. Oyuncu, o anları Instargam hesabından paylaşarak duygularını ifade etti. Gürbüz paylaşımının altına şu notu düştü:

"Hayatımın en anlamlı en kalabalık doğum gününü, bugün KIRMIZI ODA ekibi ile kutladım ve kutlamaya devam ediyorum.

Gördükleriniz ekibin 4/1 i ama benim için her biri, birbirini tamamlayan harika bir resmin parçası.

Tam 1 sene önce 37 yaşımdan bir dileğim olmuştu, “olduğum gibi olduğum halimle kabul gördüğüm ve şifalandığım bir ekiple iş yapmak”

Hayat öyle güzel bir an da, öyle tatlı çıkardı ki karşıma bu ekibi, ben bu dileğimi tam bugün gerçekleşmiş hali ile gördüm 🙏🏻

Ne şanslıyım dedim, hayat beni ne sevmiş dedim 💙

Öncelikle KUMRU sen benim ve senin gibi kadınların şifasısın 🙏🏻

Sonra ruhu ruhuma denk @movier sen benim en büyük sınavlarımdan ve eğitimlerimden birisin

@binnur.kaya.resmi sen bir oyuncunun başına gelebilecek en güzel, en özel meslektaşsın ve iyi ki varsın."



