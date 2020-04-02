Aslıhan Karalar 3 okulu eve sığdırdı
Londra’da üniversite okuyan Aslıhan Karalar, yaptığı başvurular üzerine Amerika’nın Yale ve Stanford üniversitelerinin kurslarına da katılma hakkı kazandı. Karalar şimdi üç okulun eğitimine online olarak devam ediyor.
02 Nisan 2020, Perşembe 09:01 Son Güncelleme:
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Best Model 2017 Türkiye birincisi Aslıhan Karalar, bir yandan oyunculuğa diğer yandan üniversite eğitimine devam ediyor. Londra’da Sosyal Bilimler okuyan Karalar’ın gelecekte çalışmak istediği alan ise çok farklı. Tescilli güzel, yeme-içme sektöründe adından söz ettirmek istiyor.
Uzaktan eğitim
Karalar, Yale Üniversitesi’nin ‘Science of Well-Being’ (Bütünsel Sağlık) ve Standford Üniversitesi’nin de ‘Food and Health’ (Yemek ve Sağlık) kurslarına katılma hakkı kazandı. Salgın nedeniyle İstanbul’daki evinden dışarı çıkmayan Karalar, şimdilerde üç üniversiteden de online eğitim alıyor.
Aslıhan Karalar, karantina sürecinde formunu korumak için annesi Nuray Karalar ve kardeşi Atahan’la birlikte düzenli olarak egzersiz yapıyor.
“Kuruluş Osman” dizisinde Burçin Hatun’u canlandıran Aslıhan Karalar, Londra’daki okulundan haziran ayında mezun olacak.