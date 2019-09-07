Aslıhan Karalar Malhun Hatun’u canlandıracak
‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri Aslıhan Karalar oldu. Oyuncu, Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’u canlandıracak
Aslıhan Karalar, yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri oldu.
Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecek.
Aslıhan Karalar, rolü için tarih dersleri almaya başladı.
AT BİNME, KILIÇ KULLANMA VE OK ATMA EĞİTİMLERİ DE GÖRÜYOR
Oyuncu, Riva’da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi.
Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek.