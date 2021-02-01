Magazin Aslıhan Karalar ve annesinin pozu çok konuşuldu

Aslıhan Karalar ve annesinin pozu çok konuşuldu

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Aslıhan Karalar ve annesinin pozu çok konuşuldu

'Kuruluş Osman' dizisinde canlandırdığı 'Burçin Hatun' karakteriyle şöhreti yakalayan Aslıhan Karalar, ve annesinin pozu sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımını gören hayranları fotoğraf karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

01 Şubat 2021, Pazartesi 08:32 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Aslıhan Karalar, son olarak annesiyle pozunu "Mothers Daughter" notuyla yayınladı. Karalar'ın annesinin genç görüntüsü ve güzelliği gündem oldu. 21 yaşındaki oyuncunun annesiyle pozuna hayranlarından "Annen olduğuna inanmak zor. Nuray Hanım, ancak senin ablan olabilir" yorumları yağdı.

Ünlü oyuncuya, bazı sosyal medya kullanıcılarının fotoğrafta photoshop olduğuna dair yorumlar yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Anneye sürpriz

Öte yandan Aslıhan Karalar, geçtiğimiz haftalarda yeni yaşına giren annesi Nuray Karalar için sürpriz doğum günü düzenlemişti. Oyuncunun, evinde yaptığı kutlamaya Işıl Reçber ve Ayşegül Günay gibi isimler katılmıştı. Nuray Karalar, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını eşi Hakan Karalar, kızı Aslıhan ve oğlu Atahan Karalar’la kesmişti.

Formunu yogaya borçlu

Aslıhan Karalar, pandemi döneminde formunu nasıl koruduğunu açıklamıştı. Sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğini söyleyen oyuncu, “Ayrıca antigravity yogaya (Hamak yogası) başladım. Haftada üç gün bu sporu yapıyorum” diye konuşmuştu.

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