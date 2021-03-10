Best Model 2017 Türkiye birincisi oyuncu Aslıhan Karalar, Yağmur Tanrısevsin, sunucu Merve Toy, Riva’daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde forma giydi. Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı arasında gösteri maçı yapıldı.

BAŞKANDAN TEBRİK

Özellikle Aslıhan Karalar topa hakimiyeti, çalımları ve golleri ile herkesi şaşırttı!

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’ya benzetildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan oyuncuları tebrik etti. Bu arada sponsorluk anlaşması yapıldı. Turkcell, Türkiye Kadınlar Futbol Ligi’ne adını vererek, desteğini güçlendirdi.



