Aslıhan Karalar'ın içinden Cristiano Ronaldo çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde el ele verdi, ünlü isimleri yeşil sahada buluşturdu. POSTA/ Hakan Kırarslan
10 Mart 2021, Çarşamba 08:19 Son Güncelleme:
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Best Model 2017 Türkiye birincisi oyuncu Aslıhan Karalar, Yağmur Tanrısevsin, sunucu Merve Toy, Riva’daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde forma giydi. Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı arasında gösteri maçı yapıldı.
BAŞKANDAN TEBRİK
Özellikle Aslıhan Karalar topa hakimiyeti, çalımları ve golleri ile herkesi şaşırttı!
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’ya benzetildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan oyuncuları tebrik etti. Bu arada sponsorluk anlaşması yapıldı. Turkcell, Türkiye Kadınlar Futbol Ligi’ne adını vererek, desteğini güçlendirdi.