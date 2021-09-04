Türkiye Aslıhan’ı öldürmüştü! Korkunç plan telefondan çıktı

Aslıhan’ı öldürmüştü! Korkunç plan telefondan çıktı

Türkiye

Aslıhan’ı öldürmüştü! Korkunç plan telefondan çıktı

Boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Alkılınç’ı 3 çocuğunun önünde öldüren Ali Alkılınç’ın, cinayeti tasarlayarak işlediği ortaya çıktı. Ali Alkılınç’ın telefonunda yapılan bilirkişi incelemesinde, “Aldatan eşi öldürmenin cezası” ve “Hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur” araması yapıldığı tespit edildi.

04 Eylül 2021, Cumartesi 07:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Elazığ’da yaşayan Aslıhan Alkılınç (34), 3 çocuk annesiydi. Eşi sürekli kendisine şiddet uyguladığı için 7 kez savcılığa ve polise başvurdu ancak bir türlü kurtulamadı. 5 Haziran 2020’de son kez polise başvurdu, eşi Ali Alkılınç’ın kendisini dövdüğünü ve öldüreceğini söyledi. Eski kayınbiraderini silahla yaralamaktan davası devam eden Ali Alkılınç gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest kaldı. Ali Alkılınç serbest kaldıktan 4 gün sonra, 9 Haziran 2020’de kayınvalidesi Şule Birçek’in evine giderek eşini 3 çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayıp öldürdü. Olay yerine yakın bir yerde polis tarafından yakalanan Ali Alkılınç tutuklandı.

HASTANE AYNI RAPORLAR FARKLI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Alkılınç’a ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi akıl sağlığının tespit için Ali Alkılınç’ı hastaneye sevk etti. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde muayene edilen Alkılınç’a ‘sanrısal bozukluk’ teşhisi konuldu ve cezai ehliyetinin olmadığı belirtildi. Aynı hastane, Afyonkarahisar’da kayınbiraderini yaraladığı için bir kez daha muayeneye gönderilen Ali Alkılınç için verdiği 21 Mart 2021 tarihli raporunda, sanığın cezai ehliyeti bulunduğu yönünde görüş bildirdi. Bu rapor üzerine Aslıhan’ın öldürüldüğü davadaki rapora itiraz edildi.

TELEFONDAN ÇIKAN CİNAYET PLANI

Mahkeme heyeti, Ali Alkılınç’ın cep telefonunu da bilirkişiye göndererek incelenmesini istedi. Bilirkişinin mahkemeye gönderdiği raporda, Ali Alkılınç’ın olaydan 3 ay önceki süreçte telefonundan “Aldatan eşi öldürmenin cezası, aldatma mesajları, şizofren nedir, hangi hastalıkların cezai ehliyeti yoktur, binaya nasıl tırmanılır” ifadelerini arattığı anlatıldı.

Raporda, Ali Alkılınç’ın ziyaret ettiği internet sitelerinde yer alan “Karısını 32 kez bıçaklayarak öldüren sanıktan yasak aşk iddiası” başlıklı haber ile “Akıl hastalığının ve zayıflığının ceza ehliyetine etkisi” başlıklı makaleler de dikkat çekti. (Hürriyet)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
COVID-19’un kökenini nasıl öğreneceğiz?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Gözden kaçmasın
Rauf Tamer
Murat Çelik
Okullar ve sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet adayını sona saklıyor...
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Türk mutfağı dünyaya açılıyor
Şirin Sever
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Koca 'Bugünden tebrikler' diyerek duyurdu! Beklenen haber geldi